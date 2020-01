Scholen en verenigingen zamelen 22.500 euro in door zwerfvuil te rapen Robby Dierickx

03 januari 2020

12u46 12 Zaventem 23 scholen en verenigingen uit de tien gemeenten die door afvalintercommunales Incovo en Interza beheerd worden, hebben samen 22.500 euro ingezameld via de Operatie Proper. Vorig jaar engageerden ze zich een schooljaar lang rond zwerfvuil en afvalpreventie. Per leerling kregen de scholen een beloning van 3 euro. Verenigingen kregen 2,5 euro per lid.

“Hoe de scholen en verenigingen hun engagement precies aanpakken, bepalen ze grotendeels zelf”, vertelt Marijke Doms, educatief medewerker bij Incovo en Interza. “De maandelijkse zwerfvuilacties in de buurt zijn verplicht, net zoals het invoeren van drinkbussen en brooddozen. Maar de meesten gaan een pak verder. Ze ontvingen een afvalwagen of bezochten het recyclagepark, ontwierpen hun eigen vuilnisbakken, organiseerden themaweken of kampen rond de zwerfvuilproblematiek, legden een kringlooptuin aan of ontwikkelden een heuse buurtcampagne rond hondenpoep. We zijn echt aangenaam verrast door de creativiteit en het enthousiasme waarmee jeugd rond het thema aan de slag is gegaan. Die inzet kunnen wij alleen maar toejuichen.”

Het geld dat de scholen en verenigingen krijgen, wordt geïnvesteerd in een verdere verduurzaming van hun werking. Ook dit schooljaar loopt het project Operatie Proper. Momenteel zijn er veertig scholen en verenigingen ingeschreven.

Incovo verzorgt de afvalverwerking in Zemst, Vilvoorde, Machelen, Londerzeel en Meise. Interza doet hetzelfde in Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Kampenhout.