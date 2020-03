Scholen bereiden zich voor om kinderen vanaf maandag op te vangen Robby Dierickx

13 maart 2020

15u39 16 Zaventem Bij de secundaire school ZAVO in Zaventem hebben al 35 leerkrachten zich kandidaat gesteld om de opvang te verzorgen. De school bekijkt maandag hoe er eventueel vanop afstand les gegeven kan worden. In Zemst roept de gemeente ouders op om hun kinderen alleen in noodsituaties naar de opvang te sturen.

“We hebben de leerkrachten vandaag gevraagd wie er maandag wil en kan aanwezig zijn om opvang te voorzien nu we door het coronavirus geen les meer mogen geven”, zegt algemeen directeur van het ZAVO Kurt Gommers. “35 van hen stelden zich meteen kandidaat. Ondertussen hebben we de ouders ook gevraagd om op voorhand te laten weten wiens kinderen we hier maandag mogen verwachten, zodat we ons wat kunnen voorbereiden. Ik verwacht eigenlijk niet al teveel aanwezigen. De leerlingen van de tweede en de derde graad zullen hoogstwaarschijnlijk wel thuis blijven. Van de eerste graad zullen er mogelijk wel sommige kinderen opdagen.”

Examens

Maandag bekijkt de school ook of er les van op afstand gegeven kan worden. “We willen die mogelijkheid aanbieden, maar beseffen dat niet alle leerlingen die lessen zullen kunnen volgen”, aldus nog Gommers. “De examens voor de paasvakantie zijn in ieder geval al geschrapt. We zullen nu bekijken welke gevolgen dat heeft.”

In Zemst zat de gemeente vrijdagochtend samen met de acht directeurs omtrent de opvang. “In principe zal er in de acht scholen opvang zijn”, zegt onderwijsschepen Joeri Van den Brande (Groen). “Alle leerkrachten wordt gevraagd om zich beschikbaar te houden op of voor de school. Stel dat er in één school een tekort aan leerkrachten is, dan kan dat onderling opgevangen worden. Om die reden werd alvast een speciale WhatsApp-groep opgericht. We vragen ouders wel om zich te registreren zodat we weten welke kinderen we op school mogen verwachten. Het is ook belangrijk dat kinderen alleen in een noodsituatie naar school komen.”

Ondertussen werd in drie Zemstse scholen corona-alarm geslagen. In één school werden kinderen effectief ziek, in de twee andere scholen kwamen leerlingen buiten de schoolmuren in contact met besmette personen.