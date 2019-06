Schapenweide wordt dan toch niet verkaveld Robby Dierickx

25 juni 2019

15u24 3 Zaventem Er komen dan toch geen woningen op de zogenaamde Schapenweide in Nossegem. Na protest van omwonenden en oppositiepartij N-VA heeft het schepencollege van Zaventem beslist om de zone als weide te behouden. Tijdens de gemeenteraad werden de nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de vier deelgemeenten definitief goedgekeurd.

“De bescherming van de open ruimte staat centraal”, zegt Bart Dewandeleer (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Daarnaast wordt er ook duidelijk bepaald hoe hoog er mag gebouwd worden. In Nossegem hebben we beslist om de Schapenweide als weide te behouden. Het gebied tussen de Leuvensesteenweg en de Voskapelstraat blijft woonparkgebied. De bewoners van de Rode Beukendreef hebben ons dat expliciet gevraagd en we zijn daar op ingegaan. Alleen de strook die grenst aan de steenweg wordt gewone woonzone. Voorts wordt aan de Felix Goossensstraat van de 1,4 hectare recreatiegebied 1 hectare omgezet in groen. Op de 0,4 hectare mag wel nog beperkt gebouwd worden. Nog in Nossegem wordt op de Kersenberg 1 hectare groen gecreëerd.”

Centrale sportsite

In Zaventem wordt de site achter de sporthal in de toekomst een centrale sportsite, waar een toekomstig nieuw zwembad en een nieuwe sporthal tot de mogelijkheden behoren. De vallei van de Woluwe in Sint-Stevens-Woluwe moet dan weer een toegankelijke groenzone worden en in Sterrebeek richt de gemeente haar pijlen op een 10 hectare grote site van de boomkwekerij van Brussel aan de Zavelstraat. “Mocht Brussel de site ooit willen verkopen, dan krijgt Zaventem de eerste kans om het terrein te kopen. Dit kan een prachtige locatie zijn voor groen en recreatie. De site kan ook heel goed ontsloten worden via de Oude Keulse Weg”, besluit Dewandeleer.

Oppositiepartij N-VA is tevreden dat de Schapenweide open ruimte blijft. “We zijn opgelucht dat constructieve oppositie loont”, klinkt het.