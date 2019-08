Schapenweg maandag hele dag dicht door torenkraan RDK

13 augustus 2019

In Sterrebeek wordt de Schapenweg tussen de Mechelsesteenweg en de Taymansstraat volgende week maandag voor alle verkeer afgesloten. In de straat wordt een torenkraan opgebouwd. De kraan zal nadien gebruikt worden voor de bouw van een nieuwbouw. De opbouw zal één dag in beslag nemen. Alle verkeer moet een omleiding volgen via de Mechelsesteenweg, Fr. Peetersstraat, Jagersstraat, Schapenweg, Taymansstraat, Waalsestraat en Mechelsesteenweg.