Ruzie tussen hangjongeren loopt uit de hand in Zaventem: jongen in nek gestoken SVM

06 september 2019

17u08 10

In Zaventem is vrijdag in de vooravond een ruzie tussen een 25-tal hangjongeren uit de hand gelopen. Een tiener werd er door een andere in de nek gestoken, maar zou intussen wel buiten levensgevaar zijn.

Een 25- tot 30-tal jongeren troept al een hele tijd in de vooravond samen in de buurt van de Zavel in Zaventem. Rond 17 uur vrijdag kregen enkele jongeren het aan de stok en werd één jongere in de nek gestoken. Het incident gebeurde net voor de rijschool. De hulpdiensten werden meteen ter plaatse geroepen en waren enkele minuten later al ter plekke. De jongen is met een MUG naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Hij zou intussen buiten levensgevaar zijn.