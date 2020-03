Rusthuisbewoners krijgen berg tekeningen van kinderen uit noodopvang in scholen en crèches Robby Dierickx

24 maart 2020

15u22 0 Zaventem De vier rusthuizen in groot-Zaventem hebben dinsdag tientallen tekeningen van kinderen ontvangen. De tekeningen werden gemaakt door de kinderen die sinds vorige week in de noodopvang in de drie gemeentelijke basisscholen en kinderdagverblijven zitten.

Het was onderwijsschepen Dirk Philips (Open Vld) die vorige week maandag – de eerste dag waarop er geen les meer gegeven werd in de scholen als gevolg van het coronavirus – de oproep lanceerde om in de noodopvang in de drie gemeentescholen tekeningen voor rusthuisbewoners te maken. Spontaan sprongen ook de kinderdagverblijven mee op de kar. “Ondertussen heb ik alle tekeningen en kunstwerkjes gekregen”, aldus de schepen. “Het zijn er bijzonder veel. Voor elk woonzorgcentrum kan ik een doos vullen (lacht).”

Dinsdagmiddag werden vier dozen overhandigd in woonzorgcentra Sint-Antonius en Trappeniers in Zaventem, Ter Burg in Nossegem en Promenade in Sint-Stevens-Woluwe. “Ik denk dat elke bewoner wel een tekening of kunstwerk in zijn of haar kamer kan hangen”, besluit Philips.

