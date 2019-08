Rusthuis Sint-Antonius kent prijsstijging: “Kamer plots 190 euro per maand duurder” Robby Dierickx

02 augustus 2019

20u30 0 Zaventem De directie van woonzorgcentrum Sint-Antonius in Zaventem wil haar dagprijs verhogen met tien procent. De bewoners dreigen daardoor 190 euro per maand meer te betalen. De reden voor de prijsverhoging is het dekken van de kosten van de nieuwbouw, die sinds vorig jaar klaar is. Enkele familieleden van bewoners reageren vol ongeloof.

Vandaag betalen de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Antonius 60,07 euro per dag, maar de directie wil die dagprijs optrekken naar 66,35 euro. Midden juli werden de bewoners van die geplande prijsverhoging op de hoogte gebracht tijdens een bewonersraad. De directie benadrukte toen dat de aanvraag voor de prijsaanpassing ingediend werd bij de prijzendienst van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en dat er nog niets definitief beslist was.

Enkele familieleden van de bewoners zijn daarentegen niet opgezet met de prijsstijging en de manier waarop er gecommuniceerd werd over die aanpassing. “Pas op 22 juli kregen we een brief voor de uitnodiging van de bewonersvergadering, die al op 18 juli plaatsgevonden had”, zegt Sonja Crabbé, wiens schoonmoeder in het woonzorgcentrum verblijft. “Wij kregen als familie dus geen mogelijkheid om hierop te reageren. Na lang aandringen, kreeg ik de directeur uiteindelijk te pakken. Ik drong er bij hem op aan een algemene vergadering te organiseren waarop iedereen aanwezig zou kunnen zijn. Het kan immers niet dat men zomaar een prijsverhoging invoert zonder ons te raadplegen. Per maand moeten we plots 190 euro meer ophoesten. Voor bejaarde koppels die samen in het rusthuis wonen is dat al bijna 400 euro per maand extra. Onbegrijpelijk.”

Meerkosten

Omdat er nog reacties van bewoners kwamen, heeft de directie beslist om op 28 augustus een aanvullende bewonersraad te organiseren waarop de voorgestelde prijsstijging toegelicht zal worden. Daarnaast werden de familieleden die opmerkingen hadden, vrijdagavond al door directeur Yves Liekens ontvangen. “We hebben het volle begrip voor de reacties”, aldus de directeur. “Maar elk woonzorgcentrum dat voor een nieuwbouw opteert, wordt tegenwoordig geconfronteerd met belangrijke meerkosten. Niet alleen is de kostprijs voor moderne gebouwen de laatste decennia sterk gestegen, daarnaast liggen ook de verwachtingen van de gebruikers van het gebouw veel hoger.”

Betalingsproblemen

De directeur benadrukt dat de dagprijsaanpassingen die voorgesteld worden onderbouwd zijn en dat ze het woonzorgcentrum toelaten om kostendekkend te blijven werken. “Daarbij wordt de continuïteit van de huidige werking maar ook die van de toekomst gegarandeerd”, aldus Liekens. “De prijzen zullen trouwens niet meteen de hoogte in gaan, maar de verhoging zal stelselmatig verlopen. Bewoners die als gevolg van deze prijsaanpassing vrezen voor betalingsproblemen, kunnen bij de sociale dienst terecht voor een oplossing.”

De directie verwacht dat de prijsaanvraag bij het Vlaams Agentschap tegen eind augustus afgerond zal zijn, zodat de definitieve timing van de aanpassing op de bewonersraad meegedeeld kan worden. Sonja Crabbé heeft inmiddels wel een klacht ingediend bij het Agentschap Zorg tegen de prijsverhoging.