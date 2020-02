Roemeense Ikea-shouldersurfers opgepakt in filiaal in Zaventem Robby Dierickx

03 februari 2020

15u01 2 Zaventem In het Ikea-warenhuis in Zaventem heeft de lokale recherche, in nauwe samenwerking met de veiligheidsdiensten van de meubelwinkel, een 40-jarige man en een 32-jarige vrouw van Roemeense origine en zonder verblijfplaats op heterdaad betrapt tijdens het plegen van feiten van shouldersurfing. De twee keken mee over de schouders van klanten terwijl die de code van hun bankkaart op de betaalterminal ingaven.

De man was tijdens de arrestatie in het bezit van valse identiteitsdocumenten, maar kon geïdentificeerd worden aan de hand van vingerafdrukken. Hij stond geseind voor een openstaande gevangenisstraf van drie jaar in Frankrijk voor gelijkaardige feiten. In ons land kwam hij eerder al in aanraking met de politie.

De 32-jarige vrouw was onbekend bij de politiediensten, al bleek uit navolgend onderzoek dat ze vorig jaar samen met haar kompaan meerdere gelijkaardige feiten gepleegd had. Dat gebeurde voornamelijk bij meubelketen Ikea. De twee werden na verhoor ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde. De man zal uitgeleverd worden aan Frankrijk.