Roemeen smokkelt cocaïne in dekens WHW

17 juni 2019

16u25 0 Zaventem Een 56-jarige Roemeense man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan een deel met uitstel. De man werd in december opgepakt in de luchthaven Brussels Airport, toen hij 5 kilo cocaïne het land probeerde binnen te smokkelen.

De vijftiger werd opgepakt op 30 december 2018, toen hij aankwam met een vlucht vanuit Sao Paolo, na een tussenlanding in Casablanca. Niet alleen was dat een ongewone reisroute, de man beweerde ook op weg te zijn naar Roemenië. Vreemd, aangezien hij geen vliegticket met die bestemming had. Bovendien kon hij zijn eigen reiskoffer niet beschrijven. De vijftiger haalde zijn reiskoffer wel van de bagageband en die bleek 7 verpakte dekens te bevatten die veel te zwaar wogen. Hoewel ze nieuw leken, roken ze sterk naar mottenballen. Nader onderzoek wees uit dat in de dekens katoenmatten verstopt waren, die geïmpregneerd waren met cocaïne. Het ging uiteindelijk om vijf kilogram cocaïne van een zeer hoge zuiverheidsgraad.

Halskanker

“De dekens waren bestemd voor een kinderziekenhuis in Roemenië”, klonk het aanvankelijk tegen de politie. Later herriep hij deze verklaring en beweerde hij dat ze bedoeld waren voor een Amsterdams ziekenhuis. Naar eigen zeggen reisde hij regelmatig naar Brazilië voor een behandeling tegen halskanker. Het parket was ervan overtuigd dat de man de drugs had gesmokkeld voor een internationale criminele organisatie en eiste een celstraf van 36 maanden. De verdediging wees op de leeftijd en gezondheidstoestand van de vijftiger en vroeg een straf met uitstel. De rechtbank besloot uiteindelijk om 1/3 van de 36 maanden met uitstel uit te spreken.