Roemeen kan zijn drie pintjes niet betalen WHW

02 juli 2019

14u40 0 Zaventem Een Roemeen riskeert 4 maanden cel voor flessentrekkerij en poging diefstal.

De man had in de nacht van 5 op 6 mei 3 pintjes gedronken in een café in Zaventem. Toen de barvrouw wilde sluiten bleek hij geen geld op zak te hebben. Hierop verliet hij doodleuk het café. De tapster liep hem achterna en zag hem sleuren aan een fiets die vastgeketend was aan het hek van een buurman. Hierop belde ze de politie die hem arresteerde. Voor zijn proces gaf hij verstek.