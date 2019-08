Rode cijfers voor bagagisten op Brussels Airport JCV

Bron: Belga 0 Zaventem Swissport Belgium en Aviapartner Belgium, de twee passagiersafhandelaars op Brussels Airport, zijn er vorig jaar niet in geslaagd uit de rode cijfers te komen. Net als in 2017 leden ze beide verlies op de afhandeling van passagiersvluchten in Zaventem

Dat blijkt uit hun respectievelijke jaarcijfers op de website van de Nationale Bank. Aviapartner verwacht dit jaar minstens break-even te draaien. Bij de firma was men vorig jaar naar eigen zeggen al goed op weg naar winst, maar een dagenlange staking rond de herfstvakantie gooide roet in het eten. “Die staking kostte ons netto zowat 3 miljoen euro”, luidt het bij het bedrijf. “In plaats van met een nettowinst van circa 1,5 miljoen euro, sloten we het jaar af met een verlies van 1,44 miljoen euro.” Aviapartner Belgium doet de passagiersafhandeling van een dertigtal luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport, waaronder Ryanair en TUIfly.

Grote concurrent Swissport Belgium, dat onder meer Brussels Airlines onder zijn klanten mag tellen, toonde een gelijkaardig beeld. De omzet steeg tot 84,8 miljoen euro, maar zowel operationeel als netto was er nog een verlies. Het nettoverlies verkleinde wel met ruim een kwart tot -3,4 miljoen euro.