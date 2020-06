Ringtrambussen nemen officieel lijn 820 over. Eerste realisatie Brabantnet is een feit Margo Koekoekx

28 juni 2020

12u50 0 Zaventem De Ringtrambus is goed en wel vertrokken. Vanaf vandaag rijdt hij officieel de route van lijn 820 tussen Brussels Airport in Zaventem en UZ Brussel in Jette. Daarmee schiet het eerste van de drie projecten van het Brabantnet uit de startblokken.



“De Lijn ontsluit hiermee de Vlaamse Rand met hoogwaardig openbaar vervoer. Het Brabantnet moet een volwaardig kwalitatief alternatief bieden voor individueel autoverkeer. De Ringtrambus is het eerste van de drie luiken dat nu in gebruik genomen wordt”, zegt Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Vanaf 2013 rijden onze eerste hybride exemplaren met een lengte van 24 meter rond. Dat was niet in België maar in Zweden, Ierland, Noorwegen, Martinique, Metz, Barcelona,... Jan Van Hool

60 miljoen euro voor bedding

Hoewel de lange trambussen met een indrukwekkende lengte van 24 meter al uitrijden, heeft de Werkvennootschap nog wat werk voor de boeg. Over het parcours van 20 kilometer wordt een aparte busbeding voorzien met een totale lengte van 16 kilometer. “Momenteel is er 4 kilometer aan busbeding en zijn er al veel aanpassingswerken achter de rug”, vertelt Marijn Struyf (29) van de Werkvennootschap. “Nu staan nog drie grote werven voor de deur. De eerste is al lopende op de Sint-Annalaan in Vilvoorde en Strombeek. Vervolgens is het Heldenplein en de Stationlei in Vilvoorde aan de beurt en als laatste werf staat de Woluwelaan op het programma. In 2023 zal het hele traject in orde zijn. Het kostenplaatje hiervoor bedraagt 60 miljoen euro.”

De Lijn 820 loopt van de luchthaven langs Vilvoorde, Koningslo, Strombeek en via het Heizelplatform naar Jette. De rit zou 40 minuten duren als alle beddingen af zijn.

Primeur in België

Vervoersmaatschappij De Lijn kocht 14 ringtrambussen aan. Goed voor een bedrag van 12,2 miljoen euro. Producent Van Hool is tevreden. “Wij maken de trambussen in deze hoedanigheid al sinds 2012. Vanaf 2013 rijden de eerste hybride exemplaren met een lengte van 24 meter rond. Al was dat niet in België maar in Zweden, Ierland, Noorwegen, Martinique, Metz, Barcelona,... Deze keer maakten we ze voor De Lijn. Met uitvoeringen op vraag van hen als klant. De bussen zijn uitgerust met lederen zetels, dakverlichting en kleuren die passen bij De Lijn. Ze zijn aan de buitenkant vooral te herkennen aan hun modern design dat aan een tram doet denken en de twee scharnierpunten gezien de bus uit drie delen bestaat”, legt Jan Van Hool (58) uit.

Kenmerken

De trambussen zijn allemaal hybride en dus stiller en milieuvriendelijker, biedt plek voor 137 passagiers, heeft vier brede deuren, sluit aan op toegankelijke haltes met voordeel voor kinderwagens, rolstoelgebruikers en fietsen, die laatste zijn trouwens toegestaan en zullen op veel plekken aansluiten op het fietsnet.

Diegenen die met de indrukwekkende gevaarten zullen rijden zijn buschauffeurs van de stelplaats in Vilvoorde. “Vijftig van onze chauffeurs kregen opleiding en recent een opfrissing om met deze trambussen te rijden. Tijdens juli en augustus zetten we de helft van de trambussen in op de lijn 820, waar vanaf nu enkel nog trambussen op zullen rijden. Vanaf september rijden ze alle veertien omdat we dan opnieuw om het kwartier uitrijden”, klinkt het bij Joost Swinnen (51), projectleider van Brabantnet. “Gedurende de zomermaanden is het rustiger, ideaal dus om hen nog verder te laten wennen aan de voertuigen.

Brabantnet

Brabantnet moet openbaar vervoer sneller, makkelijker en milieuvriendelijker maken. Van de twaalf oorspronkelijke projecten die het Brabantnet vormden, blijven er drie over. Naast de Ringtrambus komt ook de sneltram die je in 40 minuten van Willebroek naar Brussel centrum zal voeren eraan. En het derde project is de Luchthaventram van Brussel Noord naar de luchthaven.



