Reisorganisator smokkelt drugs na faillissement Wouter Hertogs

22 april 2020

17u45 0 Zaventem Een Portugese man riskeert 36 maanden cel voor het smokkelen van 3 kilogram cocaïne. Naar eigen zeggen zat hij in geldnood na het faillissement van zijn reisbureau.

Op 9 december werd de man gecontroleerd nadat hij op de luchthaven van Zaventem aankwam vanuit Lissabon. In de dubbele bodem van zijn koffer trof de douane 3 kilogram cocaïne aan. Bovendien bleek hij ook zelf cocaïne gebruikt te hebben. De man bekende meteen alles. “Ik had samen met mijn zus een reisbureau in mijn thuisland. Toen dat failliet ging reageerden enkele klanten furieus en bedreigden ze ons. Een vriend stelde me dan voor wat geld te verdienen met deze klus. Ik zou er rond de 4000 euro voor krijgen heb er dan maar mee ingestemd.” Uitspraak op 11 mei.