Regering plant nog repatriëringsvluchten Wouter Hertogs

25 maart 2020

19u43 0 Zaventem De Belgische regering plant de komende dagen vluchten vanuit Tenerife, Senegal, Gambia en Egypte om toeristen naar ons land te repatriëren. Er vindt ook overleg plaats met buitenlandse ambassades om landgenoten terug te halen. Daarnaast zag een facebook-groep het levenslicht om gestrande Belgen te helpen.

Zo’n 27.000 Belgen registreerden zich op Travelers Online omdat ze als gevolg van de coronacrisis tijdelijk vastzitten in het buitenland, .Volgens de minister hoeven die niet allemaal te worden gerepatrieerd. Velen registreren zich in afwachting van hoe de situatie evolueert of zijn ondertussen al op eigen kracht terug in België geraakt. Goffin herhaalt dat het in de eerste plaats aan de touroperatoren, reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen is om hun gestrande reizigers terug te halen. Als dat niet meer lukt, bekijkt Buitenlandse Zaken wat mogelijk is. Zo voorziet de regering de komende dagen enkele vluchten vanuit Tenerife, Senegal, Gambia en Egypte.

Swissport essentiële rol

De rol van Swissport valt hierbij niet te onderschatten. “De expertise en paraatheid van Swissport zijn hierbij essentieel. Dankzij de inzet van het personeel dat ervoor kiest om in deze moeilijke omstandigheden te komen werken, kunnen deze mensen naar huis terugkeren”, klinkt het bij Swissport. In Luik handelde de cargodivisie van Swissport in de voorbije weken verschillende vluchten af die cruciaal zijn in de internationale strijd tegen het coronavirus. “Dringende medische bevoorrading zoals mondmaskers en gespecialiseerd materiaal is enkel mogelijk als de luchtvracht tijdig zijn bestemming bereiken”, klinkt het bij Swissport In de komende weken zal ze een centrale rol blijven spelen in het garanderen van de internationale bevoorradingsketens, zodat supermarkten, ziekenhuizen en apothekers de nodige goederen ter beschikking hebben.

Overleg

Naast die repatriëringsvluchten, proberen de ambassades ter plaatse te bemiddelen om Belgen op commerciële vluchten te krijgen. Er is ook nauw overleg tussen de Europese ambassades. Zo zullen enkele Belgen die vastzitten op de Filipijnen en in Vietnam, via Tsjechië en Polen terug naar België keren. Eerder vlogen Belgen die vastzaten in China ook al via Parijs terug. “De omvang van de crisis en het feit dat steeds meer landen hun grenzen sluiten en vluchten opschorten, bemoeilijkt ons werk meer en meer”, waarschuwt de minister. Hij roept Belgen die zich in een reële noodsituatie bevinden op de Belgische ambassade of het consulaat te contacteren. Het crisisteam van de FOD Buitenlandse Zaken heeft de voorbije week overigens meer dan 30.000 individuele vragen behandeld, die binnenliepen via de telefoon, het online contactformulier of via een privébericht op de facebook-pagina.

Facebookgroep

Op initiatief van de minister werd overigens een facebookgroep opgericht - #BelgenVoorElkaar - voor landgenoten die langer dan verhoopt vast komen te zitten in het buitenland. Bedoeling is dat landgenoten op die manier met elkaar in contact kunnen treden. “We hopen dat ervaren expats zich via deze tool zullen aanmelden om gestrande Belgen te helpen, gaande van administratieve steun in de lokale taal, een tijdelijke slaapplaats of een carpool naar de dichtstbijzijnde apotheek”, legt Goffin het doel van de groep uit.