Regen, ongeval en files op E40 zetten as Leuven-Brussel muurvast Robby Dierickx

09 december 2019

09u15 0

Wie maandagochtend met de wagen van Leuven naar Brussel wilde, moest nog meer geduld dan normaal hebben. Door de regen, een ongeval in Sint-Stevens-Woluwe en een lange file op de E40 was het ook op de gewestwegen tussen Leuven en Brussel lang aanschuiven.

Vooral op de Leuvensesteenweg (N2) tussen beide steden was het vloeken voor de chauffeurs. De wachttijden liepen er op tot meer dan een uur. Ook op de Haachtsesteenweg (N21) was het omstreeks 8.45 uur 45 minuten aanschuiven tussen Kampenhout en Melsbroek. Op de Tervuursesteenweg/Leuvensesteenweg (N3) deden automobilisten er dan weer ruim een halfuur over om van Bertem naar Tervuren te rijden. Aanleiding voor die lange files op de gewestwegen was de drukte op de E40. In de vroege ochtend gebeurde er immers een ongeval ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe. Daardoor was het lang aanschuiven op de snelweg. Maar ook het regenweer zorgde voor lange files in de regio.