Regen houdt picknick op spottersplatform deze keer niet tegen JCV

18 augustus 2019

18u14 0 Zaventem Zondagmiddag is dan toch de 4de Runway Family Picnic van vzw KeepBRUAir doorgegaan. De geplande editie in juli moest nog geannuleerd worden door het slechte weer. Ook nu speelde regen de organisatie parten.

Met de picknick wil KeepBRUAir een plek bieden aan iedereen die de luchthaven een warm hart toedraagt. Het was al de tweede poging van de organisatie om de picknick te laten doorgaan. De vorige editie werd afgelast door het slechte weer. “De weergoden zijn ons niet zo goed gezind, maar we kunnen er vandaag toch nog een mooie namiddag van maken”, zegt Cédric Van Lancker van KeepBruAir. “We hebben wat activiteiten moeten terugschroeven, maar de namiddag blijft droog. Daardoor krijgen we toch nog bezoekers die aan het spottersplatform kunnen genieten van de luchthaven en de omgeving.”

Voor de kleintjes was er kindergrime, sjoelbak, reuzedomino, een tekenwedstrijd en een luchthavenquiz. Alle kinderen die langs kwamen, kregen een prijstasje en mochten deelnemen aan een Tombola. Bovendien werd iedereen getrakteerd op een bolletje schepijs.