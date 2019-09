Recordzomer voor Brussels Airport: 5,3 miljoen passagiers in juli en augustus Robby Dierickx

12 september 2019

16u47 0 Zaventem De luchthaven van Zaventem heeft in juli en augustus in totaal 5,3 miljoen reizigers over de vloer gekregen. Nooit eerder vervoerde Brussels Airport zoveel passagiers. Op 29 juli was het met 98.076 reizigers dan weer de drukste dag ooit op Zaventem.

Exact 5.377.828 mensen stapten in juli en augustus op of van een vliegtuig op Brussels Airport. Een stijging met 2,6 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. “De zomer werd gekenmerkt door veel drukke dagen met meer dan 90.000 passagiers en zelfs verschillende dagen met 95.000 reizigers”, zegt Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport. “De drukste dag van de zomer, maar ook van het jaar en zelfs van de geschiedenis van de luchthaven van Zaventem, was maandag 29 juli met 98.076 passagiers.”

Zowel in juli als in augustus steeg het aantal passagiers met 2,6 procent. Ook in het voorjaar behaalde de luchthaven al recordcijfers. Van januari tot en met augustus telde Brussels Airport 17.661.012 reizigers, een stijging van 2,1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Bagageproblemen

De zomer werd wel gekenmerkt door enkele problemen met de bagage, die de luchthaven ten zeerste betreurt. Zo zorgden drie incidenten met het bagageafhandelingssysteem, elk met een andere oorzaak, voor chaos op Zaventem. In totaal bleven 26.000 stuks bagage daardoor een tijdlang achter op de luchthaven. Van de 4,3 miljoen valiezen werd 99,4 procent wel verwerkt en tijdig geleverd. De luchthaven laat nog weten dat er alles aan gedaan wordt om de betrouwbaarheid van haar bagageafhandelingssysteem verder te verhogen.

Slechte cijfers cargo

In augustus kenden de volvrachtvluchten een sterke daling van 17,1 procent ten opzichte van augustus vorig jaar, als gevolg van de daling van de frequentie van de full cargovluchten. Die tendens is ondertussen al een paar maanden aan de gang.