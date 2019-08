Rechter mild voor zwaar zieke heroïnesmokkelaar WHW

30 augustus 2019

11u48 0 Zaventem Een 65-jarige man die betrapt werd met drie kilo heroïne in zijn reiskoffer is veroordeeld tot 36 maanden cel. Wel kreeg hij uitstel voor 24 maanden hiervan.

De zestiger werd op 26 mei opgepakt toen hij met een vlucht uit het Zuid-Afrikaanse Johannesburg was geland op de luchthaven Brussels Airport. In zijn koffer had de douane drie kilogram heroïne aangetroffen, met een zuiverheidsgraad van 65 procent. Naar eigen zeggen wist de zestiger niets van de aanwezigheid van de drugs in zijn reiskoffer. “Mijn cliënt heeft op zijn gevorderde leeftijd een blanco strafblad en kampt met ernstige gezondheidsproblemen”, pleitte de advocate van de zestiger. “Hij heeft recent een aantal tenen moeten laten amputeren. Hij heeft geen enkele reden om een dergelijk risico te nemen.” Volgens de verdediging was de zestiger ingegaan op een phishingmail, alhoewel hij goed wist dat het om een poging tot oplichting ging: “Hij was niet van plan zich te laten beetnemen, maar de oplichters boden hem een reis naar Zuid-Afrika aan als lokmiddel. Hij heeft enkel van dat aanbod willen profiteren, maar is daar duidelijk in de val gelokt.”