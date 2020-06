Rechter mild voor jonge smokkelaar: 32 maanden cel Wouter Hertogs

02 juni 2020

17u47 0 Zaventem Een Italiaanse jongeman is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 maanden omdat hij betrapt werd op het smokkelen van maar liefst 12 kilo cocaïne. De rechtbank toonde zich milder dan voor andere drugssmokkelaars omdat de man goed had meegewerkt aan het onderzoek.

De twintiger was door zijn eigen vader ontslagen bij diens fitnessclub en kwam zo zonder werk te zitten. In januari kreeg hij een eerste aanbod om drugs te smokkelen maar daar ging hij niet op in. Begin maart bezweek hij wel voor een tweede aanbod en reisde naar de Dominicaanse Republiek. Bij zijn aankomst op Brussels Airport op 9 maart trof de douane echter de tien pakken cocaïne aan die in zijn bagage verstopt waren en goed waren voor 12 kilo van de harddrug. De Italiaanse jongeman ging meteen door de knieën en toonde de politie een foto van de man aan wie hij de pakketten moest overhandigen. Deze man had echter onraad geroken en kon niet meer worden gevonden. Het parket Halle-Vilvoorde stelde de medewerking wel op prijs en vroeg voor de jongeman slechts een gevangenisstraf van 32 maanden. Voor drugskoeriers worden meestal celstraffen van 36 maanden of meer gevorderd. De rechtbank volgde die vordering en legde de jongeman een celstraf van 32 maanden op.