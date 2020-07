Rechter mild voor atypische drugssmokkel: “Een afleidingsmanoeuvre” Wouter Hertogs

01 juli 2020

09u43 0 Zaventem Een Nederlandse vrouw is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor de uitvoer van 150 gram cannabis. Ze werd door de douane staande gehouden toen ze op een vlucht naar de Dominicaanse Republiek wilde stappen.

Op 25 februari werd ze gecontroleerd alvorens ze wilde opstappen op een vlucht naar Punta Cana. Eerst werd haar gevraagd een urinetest te ondergaan, maar dat weigerde ze. Toen haar werd meegedeeld dat men haar zou controleren in het UZ in Jette bekende ze dat ze cannabis in haar vagina had verstopt. In totaal ging het om 150 gram. Eerst stelde ze onder druk te zijn gezet, maar uiteindelijk gaf ze toe er mee ingestemd te hebben. “Alleen met de manier waarop was ik niet akkoord.” Meer wilde ze niet zeggen.

“Ze weet ook dat de opdrachtgevers in haar buurt in Nederland wonen en dat die weten dat ze een zoontje heeft”, verklaarde haar advocaat Nicolas Vandersmissen. Volgens de strafpleiter was het zeker geen klassieke smokkel. “Cannabis kunnen ze daar nog beter telen dan hier. En het ging om een kleine hoeveelheid. Ik denk dat het om een afleidingsmanoeuvre ging voor andere transacties op dezelfde vlucht.” De rechter ging mee in deze redenering en gaf haar door de kleine hoeveelheid slechts 2 jaar cel. Bovendien werd de helft ervan met uitstel uitgesproken. Eerder had het parket nog de klassieke celstraf van 36 maanden gevorderd.