Rechter is mild voor Le QG (en uitbater) Wouter Hertogs

29 april 2020

16u47 0 Zaventem De uitbater van de inmiddels gesloten waterpijpbar Le QG is veroordeeld tot een boete van 8.000 euro met uitstel voor de helft. Zowel de uitbater als de zaak zelf worden vervolgd voor inbreuken op het rookverbod en enkele stedenbouwkundige overtredingen. De zaak kreeg een boete van 8000 euro met uitstel.

Eerder had het parket 12.000 euro boete gevorderd tegen de uitbater van de voormalige waterpijpbar. Le GQ was ondergebracht op de benedenverdieping van een appartementsgebouw in Sint-Stevens-Woluwe. Voor de komst van de waterpijpbar was er in de lokalen een superette gevestigd en volgens het parket beschikten de bvba en de uitbater niet over de nodige stedenbouwkundige vergunning om de functie van het pand te wijzigen naar een horecazaak. Daarnaast werden in de bar herhaaldelijk inbreuken op het rookverbod vastgesteld. De rookkamer was ingericht als een doorgangsruimte naar het terras. De uitbater schond daarnaast ook de waarschuwingsplicht bij de verkoop van tabaksproducten. De tabak voor de waterpijpen werd in grote hoeveelheden aangekocht en nadien herverpakt in kleinere porties om te verkopen. Maar op die kleinere verpakkingen werden geen gezondheidswaarschuwingen aangebracht. Nochtans was de uitbater hierop gewezen bij een eerdere controle.

De bvba is intussen failliet verklaard, maar het parket vorderde nog steeds een geldboete van 40.000 euro tegen het bedrijf. Voor de uitbater werd een boete van 12.000 euro geëist. De rechtbank sprak de man en de bvba vrij voor verschillende stedebouwkundige inbreuken. De tabaksinbreuken werden wel bewezen geacht. Toch vielen de straffen nog goed mee. De rechtbank sprak de boete van 8000 euro voor de uitbater voor de helft met uitstel uit. De boete voor de bvba werd helemaal met uitstel uitgesproken.