Rechter in milde bui: vrouw die cocaïne voor vrienden smokkelde mag cel verlaten Wouter Hertogs

29 mei 2020

12u18 0 Zaventem Een Tunesische vrouw is veroordeeld tot 20 maanden cel voor het smokkelen van 320 gram cocaïne. “Voor recreatief gebruik met vrienden”, zei ze eerder. De rechtbank hield hier rekening mee en gaf haar een veel mildere straf dan de klassieke 36 maanden cel. Bovendien werd een deel met uitstel uitgesproken waardoor ze de gevangenis mag verlaten.

De vrouw werd op 10 november tegengehouden op de luchthaven van Zaventem, net voor ze op een vlucht naar Tunesië wilde stappen. In haar handbagage werd 320 gram cocaïne aangetroffen. “Ik heb met tien vrienden samengelegd. We gebruiken allemaal cocaïne maar hebben niet veel geld. Zo konden we de cocaïne goedkoper aankopen”, biechtte ze meteen op. De vrouw werkte soms in een restaurant van vrienden in Roeselare. In haar thuisland Tunesië ging ze echter om met de beau monde. “Maar eigenlijk heeft ze daar het geld niet voor”, pleitte haar advocaat, “daarom had ze voor haar terugreis in Nederland drugs aangekocht voor haar en haar Tunesische vrienden.” Ondertussen zit ze al een half jaar in voorhechtenis. “Ze heeft een zware tol betaald voor die smokkel van een -in smokkeltermen- schamele 320 gram. Daarom vraag ik u de rest van de celstraf met uitstel uit te spreken”, besloot de verdediging.

De rechtbank had hier deels oren naar en sprak 5 van de 20 maanden met uitstel uit. Omdat slechts een deel van de effectieve straf ook uitgezeten wordt in ons land mag ze vandaag nog de gevangenis verlaten.