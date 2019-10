Rechter hard voor koppel dat reis jonge toerist verpestte WHW

23 oktober 2019

18u21 0 Zaventem Een koppel is veroordeeld tot respectievelijk 10 maanden en 1 jaar cel met uitstel voor een diefstal op de luchthaven. Ze zagen hoe een toerist zijn portefeuille liet vallen maar in plaats van hem hierop attent te maken staken ze de portefeuille weg. De jongeman moest bijgevolg een nieuwe vlucht boeken. Hij krijgt een schadevergoeding van 594 euro.

De twee waren op 5 augustus van vorig jaar samen met de minderjarige zoon van de vrouwelijke beklaagde op de luchthaven. Daar zagen ze hoe een jongeman uit Tervuren, die op reis vertrok naar Barcelona, zijn portefeuille liet vallen. In plaats van hem te verwittigen, raapte de man de portefeuille zelf op. Daarna verdeelden ze het geld onder hun drie. Als kers op de wrange taart zag het drietal de jongeman enkele minuten later nog terugkeren en naar zijn portefeuille zoeken, maar de dieven gaven ook nu geen krimp.

Nieuwe vlucht

“Niets mee te maken”, hielden de beklaagden vol in de rechtbank. “U weet toch dat er in de luchthaven overal camera’s hangen? En dat de feiten daarop perfect geregistreerd staan?”, sprak de rechter hen aan. Op de beelden konden de drie gevolgd worden tot wanneer ze op hun vliegtuig stapten. Zo kon hun identiteit achterhaald worden. Toch bleven de twee hun onschuld volhouden. De rechter kon niet lachen met de houding van de beklaagden. “Het slachtoffer heeft zijn identiteitskaart moeten vervangen, was al zijn cash geld (380 euro, red.) kwijt en moest een nieuwe vlucht boeken een dag later. En jullie zijn daar de oorzaak van”, klonk het in het vonnis.