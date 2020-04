Rechter gelooft niet dat man 77 ‘legale’ boleta’s inslikt: 36 maanden cel Wouter Hertogs

27 april 2020

13u35 0 Zaventem Een Nigeriaanse man (25) is veroordeeld tot 36 maanden cel voor de smokkel van 1,54 kilogram heroïne. De man hield vol dat hij dacht dat hij iets legaals vervoerde. De rechter geloofde hier niets van.

De man werd eind vorig jaar opgepakt op de luchthaven nadat er 77 boleta’s gevuld met heroïne in zijn lichaam werden aangetroffen. In totaal smokkelde hij zo 1,54 kilogram heroïne vanuit Nigeria ons land binnen. Toch behield hij zijn koelheid tegenover de douane- en politiediensten. “Wat in de boleta’s zit is ‘smoke’. Dat is puur legaal hoor”, klonk het nog voor was ontdekt dat het om heroïne ging. De rechter geloofde niet dat iemand voor zijn plezier 77 boleta’s met een legale substantie zou inslikken en veroordeelde hem tot 36 maanden cel.