PVDA wil extra coronamaatregelen op Brussels Airport Robby Dierickx

13 maart 2020

14u46 0 Zaventem “Er is nood aan een coördinatiecel zodat Brussels Airport en sociale partners extra coronamaatregelen kunnen treffen om de gezondheid van de werknemers en de passagiers te beschermen.” Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordigster Maria Vindevoghel (PVDA), die twintig jaar lang bij Sabena op Zaventem werkte.

“Dagelijks komen er duizenden passagiers op Brussels Airport, waar ook 24.000 werknemers aan de slag zijn”, aldus Vindevoghel. “Verschillende bedrijven werken er kriskras door mekaar en daardoor is de luchthaven extra kwetsbaar voor de verspreiding van het coronavirus. Een gecoördineerde aanpak is daarom noodzakelijk. Het is onbegrijpelijk dat dat momenteel niet het geval is in een omgeving waar zoveel mensen samen komen.”

François Bellot

Daarom vraagt PVDA dat er zo snel als mogelijk een coördinatiecel opgericht wordt met de sociale partners en de luchthavenautoriteiten. “Op die manier kunnen maatregelen getroffen worden om de gezondheid van de werknemers en de passagiers te beschermen”, gaat Vindevoghel verder. “Vorige week vroegen we in de commissie mobiliteit van de Kamer aan minister François Bellot (MR) om een dergelijke coördinatie te voorzien. Maar voorlopig vergeefs.”

Daarnaast vraag PVDA aandacht voor de economische gevolgen van de coronacrisis. Zo kiezen verschillende bedrijven op Zaventem voor economische werkloosheid. “Maar de werknemers moeten niet de dupe zijn van deze crisis. En de gezondheid van de mensen moet op de eerste plaats komen”, besluit de partij.