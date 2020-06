Provincie ondersteunt organisaties die zomerschool aanbieden om leerachterstand te voorkomen Robby Dierickx

25 juni 2020

09u36 0 Zaventem Nu de kans op leerachterstand groter is door de coronacrisis gaat de provincie Vlaams-Brabant organisaties ondersteunen wanneer ze een zomerschool inrichten. Die steun komt er voor de opzet, aanvraag en uitwerking van hun activiteit.

Door de coronacrisis moesten alle leerlingen wekenlang aan preteaching doen. Voor kinderen met een goede omkadering thuis was dat niet altijd een probleem, maar voor leerlingen die het al moeilijk hadden, werd de leerachterstand nog wat groter. Vanaf volgende week zijn alle kinderen echter opnieuw twee maanden thuis en bestaat de kans erin dat die laatste groep op 1 september met een enorme achterstand aan het nieuwe schooljaar begint. Daarom worden de komende weken zomerscholen ingericht: maatwerk op individueel niveau voor kleine groepen kinderen en jongeren.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt organisaties die zo’n zomerschool aanbieden bij de opzet, de aanvraag en de uitwerking ervan. “Met die steun willen we ervoor zorgen dat kinderen, die moeilijkheden hadden met het verzamelen van alle schoolse vaardigheden en kennis dit schooljaar, zonder achterstand aan de start van het nieuwe schooljaar kunnen staan”, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor onderwijs. “We willen dat iedereen mee is, zonder dat we de lat verlagen. We willen mee de onderwijsmotor helpen aanzwengelen.”

Het online platform ‘Schitterend aan de start’ met een rijk aanbod aan ondersteunende activiteiten en materialen is vanaf volgende week maandag actief.