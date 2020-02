Provincie geeft subsidie van 207.917 euro voor fietspaden langs Zaventemsebaan Robby Dierickx

18 februari 2020

14u48 0 Zaventem De provincie Vlaams-Brabant heeft 207.917 euro vrijgemaakt voor het pas aangelegde fietspad van 350 meter in de Zaventemsebaan in Sint-Stevens-Woluwe. Dat fietspad sluit aan op de bestaande fietsinfrastructuur in de Eversestraat.

De nieuwe fietsweg start ter hoogte van de plek waar de Zaventemsebaan doodliep op het bos en loopt via een gedeeltelijk verplaatste buurtweg. Nu loopt het fietspad, dat 350 meter lang is, tot aan het kruispunt met de Eversestraat. Het gaat om een tweesporen betonverharding van 1,25 meter breed met tussenin een overfietsbare tussenstrook van een halve meter in platte kasseien met een groenvoeg. Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan het fietspad.

Aan het kruispunt met de Eversestraat werd aan de zuidkant een oversteek gemaakt door middel van een drie meter brede, rode slemlaag om daarna door te lopen in een drie meter breed dubbelrichtingsfietspad in beton dat aansluit op de reeds bestaande betonverharding richting Evere. De aanleg van deze fietsinfrastructuur zorgt voor een verbetering van de fietsrelaties in en rond het Woluweveld op het plateau van Moorsel. “We zijn zeer blij met de steun van de provincie voor dit prachtige fietspad waarmee we beschikken over een veilige verbinding door dit stukje open ruimte in Sint-Stevens-Woluwe”, zegt Bart Dewandeleer (CD&V), eerste schepen van Zaventem.

Fileprobleem

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, aldus gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op krijgen en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeenteoverschrijdend netwerk dat woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.”