Provincie en Interza slaan handen in mekaar om kringlooptuinieren te promoten Robby Dierickx

30 april 2020

11u32 0 Zaventem 345.000 euro maakt de provincie Vlaams-Brabant de komende zes jaar vrij om kringlooptuinieren aan te moedigen. Het geld gaat naar afvalintercommunale Interza, dat het project in heel de provincie zal coördineren.

De afvalberg verkleinen en de natuur een handje helpen: dat zijn de twee doelen die de provincie vooropstelt met het kringlooptuinproject TuinKracht. De provincie wil haar inwoners aanmoedigen om het tuinafval binnen de perken te houden door het te composteren of door een takkenril aan te leggen. “Als je weet dat 86 procent van de Vlaams-Brabanders een tuin heeft, dan weet je meteen dat er heel wat potentieel zit om de natuur en de biodiversiteit via onze tuinen te versterken”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Bart Nevens (N-VA). “Een composthoop lijkt op het eerste gezicht gewoon een hoop tuinafval, maar het is een thuis voor vele dieren zoals wormen, slakken, en pissebedden. Op hun beurt profiteren vogels en dieren zoals egels dan weer van hun aanwezigheid.”

345.000 euro

Om die reden zet de provincie via het project TuinKracht, samen met de vijf Vlaams-Brabantse afvalintercommunales, vol in op de ondersteuning van kringlooptuinieren. De afvalintercommunale Interza, dat het afval in Zaventem, Steenokkerzeel, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Kampenhout beheert, staat in voor de coördinatie van het project en ontvangt 345.000 euro voor de volgende zes jaar.