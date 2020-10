Proces aanslagen 2016: Datum raadkamer bekend, plaats nog niet Wouter Hertogs

05 oktober 2020

16u42 0 Zaventem In het dossier over de aanslagen van 22 maart 2016 zal de Brusselse raadkamer zich van 7 tot 18 december buigen over de doorverwijzing van de verschillende verdachten. Waar die raadkamerzittingen zullen plaatsvinden, blijft echter nog steeds een onbeantwoorde vraag. Ook over de organisatie en de mogelijke startdatum van een eventueel assisenproces over de aanslagen, blijft nog een hoop onduidelijkheid bestaan.

Het federaal parket wil acht verdachten laten terechtstaan voor het hof van assisen. Voor twee van hen vraagt het parket de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank en voor nog eens drie anderen wordt de buitenvervolgingstelling gevraagd. Een proces voor de correctionele rechtbank met twee verdachten zou, als het zover komt, in het justitiepaleis kunnen plaatsvinden. Daar wordt immers sinds 2018 gewerkt aan de bouw van vier beveiligde zittingszalen, een zogenaamde ‘box in the box’, en die werkzaamheden zouden in januari 2021 klaar moeten zijn. Voor een assisenproces is al een locatie vastgelegd, de voormalige Navo-gebouwen in Evere. Die zijn enkele maanden geleden officieel overgedragen aan België, waarna er aanpassingswerken moesten uitgevoerd worden om er het proces over de aanslagen te laten plaatsvinden.

Vertraging

De aanvangsdatum van dat assisenproces blijft echter nog een vraagteken. De gerechtelijke autoriteiten in Frankrijk en België waren officieus overeengekomen dat eerst het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs zou plaatsvinden, in Frankrijk, en pas nadien het proces over de aanslagen van 22 maart 2016. Oorspronkelijk was het proces over de aanslagen in Parijs gepland in januari 2021 maar dat heeft vertraging opgelopen, onder meer door technische problemen die te maken hebben met aanpassingswerken aan de zittingzaal voor het proces. Daardoor zou het proces over de aanslagen van 13 november 2015 pas in september 2021 een aanvang kunnen nemen, waardoor het proces over de aanslagen in Brussel pas in 2022 zou kunnen plaatsvinden. Eerder was wel al gezegd dat de afspraken over de volgorde van beide processen “niet in steen is gebeiteld”.