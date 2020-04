Privéjet Lionel Messi maakt noodlanding op Zaventem: Argentijnse topvoetballer zat wellicht niet aan boord Robby Dierickx en Kristof Terreur

03 april 2020

11u22 42 Zaventem Het privévliegtuig dat de Argentijnse topvoetballer Lionel Messi regelmatig huurt, heeft vrijdagochtend een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Zaventem. Het toestel had een probleem met het landingsgestel. Volgens de entourage van Messi zat de voetballer van FC Barcelona niet zelf aan boord.

Het privévliegtuig, dat onderweg was naar het Spaanse Tenerife, zette om 9.10 uur om een onduidelijke reden een eerste keer de wielen aan de grond op Zaventem. Anderhalf uur later steeg het opnieuw op, om boven Bergen rechtsomkeer te maken en terug te keren naar Brussels Airport. Tijdens de vlucht bleek volgens bronnen dat er een probleem was met het landingsgestel. Uiteindelijk kon het privévliegtuig van Messi om 11.05 uur opnieuw landen op Zaventem.

In de entourage van Messi is te horen dat de voetballer vrijdagochtend zelf niet aan boord zat. De speler van FC Barcelona huurt het toestel regelmatig. Het vliegtuig telt twee badkamers, een keuken en zestien zetels, waar acht bedden van gemaakt kunnen worden. Op de staart liet Messi zijn rugnummer ‘10’ schilderen. Op de treden van de toegangstrap bracht hij de namen van zijn kinderen, zijn vrouw en zichzelf aan.

Na de nodige herstellingswerken is het vliegtuig om 13.45 uur vertrokken richting Tenerife.