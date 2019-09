Primeur voor De Factorij: Stef Kamil Carlens stelt nieuwe plaat voor

26 september 2019

In cultureel centrum De Factorij in Zaventem staat Stef Kamil Carlens nu zaterdag op het podium. Hij stelt er voor het eerst in Vlaanderen zijn nieuwe plaat Making scence of Infinity, die binnen enkele weken uit komt, voor. De muzikant maakte twee jaar geleden met Stuck In The Status Quo zijn rentree in het popcircuit. Behalve nieuwe songs zal hij ook andere liedjes uit zijn rijke repertoire brengen.

Tickets voor het optreden van Stef Kamil Carlens zijn nog te koop via de website van De Factorij en kosten tussen de 18 en 21 euro. Het optreden start om 20 uur.