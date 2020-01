Politie zet acties tegen inbraken voort: vier bestuurders lopen tegen de lamp SHVM

20 januari 2020

15u22 4 Zaventem De lokale politie van Zaventem zet hard in op de preventie van woninginbraken. Daarom hield ze afgelopen vrijdag een controleactie waarbij 63 bestuurders aan de kant werden gezet. Vier bestuurders liepen tegen de lamp. Een van hen diende zijn rijbewijs onmiddellijk af te geven.

Drie verschillende politieploegen patrouilleerden vrijdag 17 januari doorheen Zaventem. De focus werd tijdens de actie gelegd op de voorkoming van inbraken in gebouwen en diefstallen uit voertuigen. 23 bestuurders werden tijdens de verkeerscontrole aan de kant gezet en dienden daarbij een alcoholtest af te leggen. Een onder hen had zo’n 1,59 promille alcohol in het bloed en moest bijgevolg zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen.

Daarnaast stelde de politie een statische controlepost op in Sint-Stevens-Woluwe, waar bestuurders aan de kant werden gezet voor een verkeers- en alcoholcontrole. Alle veertig bestuurders bliezen ‘safe’. Toch werd een voertuig geïmmobiliseerd wegens niet-verzekering. Verder ontving een passant nog een PV voor wildplassen en schreef de politie een PV uit aan een bestuurder die een rood licht negeerde. Nog een andere automobilist ontving een fiscaal PV omdat zijn voertuig niet correct was ingeschreven.

Twee dagen voordien hielden vier agenten nog een wijkscan in vijf straten in Sint-Stevens-Woluwe, waarbij woningen op hun inbraakgevoeligheid werden gecontroleerd. De politie noteerde 32 opmerkingen. Verder werden 88 voertuigen gecontroleerd op slotvastheid. Vier wagens bleken niet slotvast te zijn.