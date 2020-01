Politie Zaventem vestigt in januari extra aandacht op correct gebruik autoverlichting SHVM

03 januari 2020

15u53 3

De lokale politie van Zaventem zal in de maand januari extra aandacht vestigen op correcte autoverlichting. Denk daarbij aan mistlichten, die enkel dienen gebruikt te worden bij dichte mist of zware regenval. “Ook de grootlichten of ‘faren’ mogen enkel gebruikt worden wanneer er geen of gebrekkige verlichting is en wanneer er geen andere weggebruikers gehinderd worden door de sterke lichtbundel”, herhaalt de politie.

In december ging de extra aandacht naar vervallen keuringsbewijzen. De politie stelde toen zo’n 17 proces-verbalen op voor een vervallen keuring.