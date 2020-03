Politie Zaventem houdt extra toezicht op stilstaan en parkeren op voetpad SHVM

02 maart 2020

In februari heeft de lokale politie Zaventem zo’n 189 inbreuken vastgesteld betreffende stilstaan en parkeren op het voetpad. Het team Verkeer heeft naar aanleiding van die resultaten beslist om ook in maart extra toezicht te houden op voertuigen die stilstaan of parkeren op het voetpad. “We stellen vast dat er nog steeds te veel inbreuken worden begaan”, klinkt het. “We hopen met deze actie dat bestuurders zich bewust worden van de gevaarlijke situatie die ze soms veroorzaken.”