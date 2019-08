Politie Zaventem heeft eerste vrouwelijke pakwerker van het land: “Fysiek is het niet te onderschatten” JCV

27 augustus 2019

17u12 0 Zaventem Primeur voor de politie van de zone Zaventem: met Jolijn Vanderborght heeft de zone de eerste vrouwelijke pakwerker bij de Belgische politie in dienst. Pakwerkers zijn de agenten die bij een training van politiehonden een dik beschermend pak aantrekken en zich laten bijten. “Ik wilde mezelf testen door de opleiding te doen”, zegt ze.

De politie van de zone Zaventem bouwt haar activiteiten met politiehonden steeds verder uit. In 2017 was Jolijn Vanderborght (29) de eerste patrouillehondenbegeleider van de zone. Sinds deze zomer heeft ze ook een brevet van pakwerker op zak. Dat betekent dat zij bij trainingen een bijtpak mag aantrekken waarop een politiehond kan trainen. Dat is belangrijk voor alle zones in de provincie, aangezien zij maandelijks een gezamenlijke training hebben. Het is ook een mooie primeur voor de plaatselijk politie, want Jolijn is meteen de eerste politievrouw in België die zo’n brevet op zak heeft.

Gebeten

Jolijn volgde een opleiding bij de politie van Brussel, maar een bijtpak aantrekken was alleszins niet nieuw voor haar. “In de hondenclub waar ik actief ben, doe ik dat al jaren”, zegt ze. “Het is trouwens erg belangrijk dat je ook privé hiermee bezig bent. Ik heb als het ware van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Om het vol te houden, moet je er echt door gebeten zijn (lacht).”

Volgens Jolijn is het werk fysiek niet te onderschatten. “Je laat je aanvallen door een hond van 40 kilogram met enorm veel kracht”, zegt ze. “Ik wou mezelf door deze opleiding fysiek testen, ik ben er 10 kilogram voor afgevallen. Een pak houdt bovendien niet alles tegen, je voelt de druk van de tanden wel. We zeggen wel eens dat het pak alleen dient om bloed te vermijden. Een collega is met de opleiding moeten stoppen, omdat hij te veel bloeduitstortingen had. De opleiding duurt maar tien dagen, maar dat zijn wel tien harde dagen. Je doet ook alles in je pak, zelfs eten.”

Aanspreekbaar

Samen met haar collega Jasper De Vroede (24) neemt Jolijn de hondenpatrouilles binnen de zone voor haar rekening. “We doen regelmatig voetpatrouilles met onze honden”, zegt De Vroede. “Bijvoorbeeld op evenementen zoals Pop@Park in Zaventem of in wijken waar veel inbraken zijn. Je merkt dan dat onze honden goodwill creëren bij de mensen. Te voet ben je sowieso meer aanspreekbaar dan in een voertuig. Anderzijds heeft een hond ook een sterk ontradend effect in een moeilijke situatie. Onze honden hebben gelukkig nog nooit iemand moeten bijten. Na ons vuurwapen is onze hond immers het gevaarlijkste wapen dat we hebben.”

Een pakwerker is erg belangrijk voor de training van politiehonden. “Niet alleen moeten we regelmatig oefenen, je moet ook zeker zijn dat je hond de juiste bevelen opvolgt”, zegt Vanderborght . “Een hond moet altijd ‘proper bijten’, dat wil zeggen dat hij niet mag beginnen scheuren als hij gebeten heeft. Dat moet je drillen. Maar voor de honden is het fijn. Zij zien ons gewoon als een groot bijtspeeltje.”