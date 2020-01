Politie vat vier vluchtelingen die uit vrachtwagen op parking IKEA Zaventem springen Robby Dierickx

16 januari 2020

18u43 7 Zaventem Op de parking van het IKEA-warenhuis in Zaventem heeft de politie donderdagochtend vier vluchtelingen opgepakt. Ze waren even voordien uit een vrachtwagen gesprongen. Een vijfde migrant kon ontkomen.

Volgens de lokale politie waren de vijf eerder op de ochtend op een snelwegparking in de vrachtwagen gekropen. Ze deden dat door een inkeping in het zeil te maken. Toen de vrachtwagenbestuurder zijn lading wilde lossen aan de kade van het IKEA-warenhuis in Zaventem sprongen de vijf uit de laadruimte. De bestuurder verwittigde de politie, die uiteindelijk vier van de vluchtelingen kon oppakken. De vijfde verdween spoorloos.

Na contact met de dienst Vreemdelingenzaken mochten drie personen beschikken, de vierde werd overgebracht naar het centrum voor illegalen in Brugge.