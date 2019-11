Politie treft man aan die wandeling maakt op snelweg SHVM

26 november 2019

15u26 0

De politie is dinsdagmiddag rond 15 uur ter plaatse moeten komen op de E40 ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe. Een man belandde er op de pechstrook nadat hij zich van winkel Cora naar het knooppunt van Sint-Stevens-Woluwe wilde verplaatsen. De politie verzocht de man om de autosnelweg te verlaten. Ondertussen is hij veilig en wel aangekomen in Zaventem.

Het Vlaams Verkeerscentrum postte daarom een bericht op haar webpagina om voorbijrijdende automobilisten te waarschuwen. “Dit is een gevaarlijke situatie en is niet toegestaan”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.