Politie tevreden met resultaten Winter BOB-campagne: aantal dronken bestuurders blijft dalen SHVM

13 februari 2020

13u22 0 Zaventem De politiezone Zaventem is tevreden met haar resultaten van de laatste Winter BOB-campagne, die van 29 november 2019 tot en met 3 februari van dit jaar liep. Cijfers tonen aan dat amper 0,89 procent van het totaal aantal gecontroleerde bestuurders onder invloed achter het stuur kroop . Dat betekent een daling van 0,2 procent tegenover vorig jaar.

Met de slogan ‘Bob, altijd nul op’ startte op 29 november de nieuwe BOB-wintercampagne. De politie zette tot en met 3 februari extra hard in op het uitvoeren van alcohol- en drugscontroles, iets wat positieve resultaten opleverde.

Zo’n 5.504 bestuurders dienden een ademtest af te leggen. Uit resultaten blijkt nu dat 0,89 procent van de bestuurders tegen de lamp liep. Concreet betekent dat dat voor het derde jaar op rij het aantal bestuurders onder invloed opnieuw gedaald is. In dezelfde periode vorig jaar reed namelijk 1 procent van de gecontroleerde bestuurders onder invloed en het jaar daarvoor was dat 1,2 procent. “Ook als we de vergelijking maken met andere gemeentes in Vlaams-Brabant, is dit een gunstig resultaat”, klinkt het bij de politie.

“We zijn verheugd dat onze inspanningen een positieve invloed hebben op de mentaliteit van de bestuurders”, aldus nog de politie. “We blijven dan ook het ganse jaar door de nodige alcoholcontroles uitvoeren. Rijden onder invloed is nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen.”