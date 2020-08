Politie plukt dronken bestuurder uit het verkeer Robby Dierickx

13 augustus 2020

20u18 1

De lokale politie van Zaventem heeft donderdagavond rond 19.30 uur een dronken bestuurder uit het verkeer geplukt in Nossegem. Agenten zagen hoe de automobilist zwalpend over straat reed. Op de Leuvensesteenweg ter hoogte van het Colruyt-warenhuis konden de agenten de bestuurder tot stilstand brengen. Hij legde een positieve ademtest af en is zijn rijbewijs tijdelijk kwijt.