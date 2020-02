Politie ontdekt wietplantage met 720 planten na melding verdachte handeling in woning Robby Dierickx

19 februari 2020

De lokale politie van Zaventem heeft maandagmiddag rond 13.45 uur een wietplantage ontdekt in een woning in de Spechtenberg in Sint-Stevens-Woluwe. De politie kreeg een melding van een verdachte toestand in en rond de woning. Toen de politie ter plaatse kwam, botsten ze op een 24-jarige Albanese man. In de woning werden vervolgens 720 nog niet geoogste cannabisplanten aangetroffen. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft de man voor de onderzoeksrechter geleid met de vraag hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De Albanees, die geen vaste verblijfplaats in ons land heeft, was al gekend bij het gerecht. Hij stond sinds 2019 geseind en moest in dat kader een DNA-staal afleveren.