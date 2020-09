Politie ontdekt werpmessen bij man thuis: “Ben expert in Oosterse gevechtssport” Wouter Hertogs

29 september 2020

15u00 0 Zaventem Een man uit Zaventem riskeert een boete van 400 euro voor verboden wapenbezit. De man had 7 werpmessen en een uitschuifbare wapenstok in huis liggen.

Omdat de man enkele facturen van Proximus ondanks herhaaldelijke verwittigingen niet had betaald, ging een gerechtsdeurwaarder, vergezeld met twee agenten, langs bij hem. De man liet hen binnen en tot hun verbazing zagen de agenten 7 werpmessen en een uitschuifbare wapenstok liggen. “Ik ben een expert in Oosterse gevechtsporten en geef hier ook lessen in”, gaf hij als uitleg. “Maar ik neem ze nooit mee als ik naar buiten ga hoor.” De agenten besloten toch een proces-verbaal op te stellen en zo kwam de zaak voor de rechtbank. “Ook al geeft meneer gevechtsport, toch is en blijven dit verboden wapens”, aldus het parket dat een boete vorderde.

Uitspraak op 27 oktober.