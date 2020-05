Politie noteert forse toename drugs in verkeer: 3 keer meer overtreders betrapt dan vorig jaar Robby Dierickx

26 mei 2020

12u25 0 Zaventem De lokale politie van Zaventem heeft sinds begin dit jaar 28 bestuurders met drugs achter het stuur betrapt. Een opmerkelijke stijging in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen ‘slechts’ tien bestuurders tegen de lamp liepen.

De overtreders werden betrapt nadat ze een positieve speekseltest aflegden. Zo’n speekseltest behoort immers niet tot de standaardcontrole, maar komt er na een checklist. Bij zo’n checklist gaan agenten na of er uiterlijke tekenen zijn die kunnen wijzen op recent druggebruik. Als de checklist met minimum drie tekenen aangeeft dat iemand mogelijk drugs gebruikt heeft, volgt een speekseltest. Daar waar er vorig jaar tussen 1 januari en eind mei tien bestuurders een positieve test aflegden in Zaventem, waren dat er nu maar liefst 28. Bij de meeste bestuurders ging het om het gebruik van cannabis.

Nultolerantie

“Als onze lokale politieploegen automobilisten controleren op alcohol in het verkeer, hebben ze tegelijk aandacht voor andere drugs”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Immers, rijden onder invloed van elke soort drugs tast de rijvaardigheid aan. In ons land geldt er naast de alom gekende begrenzing van alcoholverbruik, ook een nultolerantie voor drugs in het verkeer. Wij houden als gemeentebestuur ieders veiligheid in het algemeen hoog in het vaandel, dus logischerwijze eveneens de verkeersveiligheid. Ook in deze bizarre tijd van Covid-19 is dat niet anders.”