Politie legt feestje stil in barbershop Stephanie Romans Robby Dierickx

12 oktober 2020

19u28 1 Zaventem Veertien mensen die aan het feesten waren in een Zaventemse barbershop, krijgen een boete. De politie ontdekte het feestje tijdens een toezichtsronde. “Ze droegen geen mondmasker en hielden geen afstand.”

Een politieploeg op toezichtsronde stelde in de nacht van zaterdag op zondag vast dat er wel heel veel drukte was in een barbershop. Bij een controle bleek dat er een feest aan de gang was met veertien aanwezigen. “De social distancing werd niet gerespecteerd en er werden geen mondmaskers gedragen.”

De politie legde het feest stil en stelde verschillende processen-verbaal op vanwege inbreuken op de coronaregels.

“Onverantwoord”

“Gezien de evolutie van de coronacijfers is dergelijk gedrag totaal onverantwoord en onaanvaardbaar”, reageert burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) in een mededeling van de politie. “Er werd enorm hard ingezet op informeren en communiceren. Iedereen weet intussen wat wel en niet kan. Het is jammer dat er nog mensen zijn die zo’n gedrag vertonen. Gelukkig - en dat wens ik te benadrukken - toont het overgrote deel van onze inwoners wél de nodige burgerzin.”