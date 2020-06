Politie klist winkeldief, die korte tijd later opnieuw mag beschikken Robby Dierickx

05 juni 2020

16u57 0

De lokale politie van Zaventem heeft vrijdagmiddag om 13 uur een man opgepakt nadat die enkele flessen sterke drank gestolen had in het Colruyt-warenhuis in Nossegem. Het was het winkelpersoneel dat de dief staande kon houden, waarna agenten de verdachte in de boeien sloegen. Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat de winkeldief na verhoor in de loop van de namiddag mocht beschikken.