Politie klist drie jongeren die tijdens oudejaarsnacht geparkeerde wagens openbreken Robby Dierickx

02 januari 2020

10u15 0

De lokale politie van Zaventem heeft op oudejaarsavond drie jonge mannen opgepakt nadat ze op een parking aan de Hippokrateslaan in Sint-Stevens-Woluwe geparkeerde wagens trachtten te openen. Bij enkele voertuigen die niet slotvast waren, is dit hen ook gelukt. Uit één wagen stalen ze een brandblusapparaat, dat ze meteen leeg spoten op straat. De politie snelde onmiddellijk ter plaatse en wist drie daders te vatten. Een vierde jongere kon ontkomen. De Zaventemse politie benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is om de wagen goed af te sluiten. Ook dit jaar zullen wijkinspecteurs regelmatig acties ‘klinktrekken’ organiseren.