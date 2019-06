Politie houdt wijkscan na inbrakengolf JCV

19 juni 2019

19u55 0 Zaventem In Zaventem heeft de politie dinsdag in verschillende straten gecontroleerd op inbraakveiligheid van woningen en op de slotvastheid van voertuigen. De actie komt er nadat afgelopen weekend in verschillende woningen rond de Diegemstraat werd ingebroken.

De wijkinspecteurs die rondgingen in de buurt deelden 94 waarschuwingen uit aan burgers waarvan de woningen onvoldoende beveiligd waren, bijvoorbeeld omdat er een raam open stond. De bewoners kregen daarover een briefje in de bus.

Er werden ook 161 voertuigen gecontroleerd om te kijken of ze wel op slot waren. Bij vijf was dat niet het geval. De eigenaars daarvan zullen een proces-verbaal in de bus krijgen.