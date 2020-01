Politie houdt inbraakgevoeligheidsactie op woningen: 32 bewoners krijgen opmerkingen Robby Dierickx

16 januari 2020

12u56 2 Zaventem Woensdag hebben vier agenten van politiezone Zaventem een zogenaamde wijkscan gehouden in vijf straten in Sint-Stevens-Woluwe. Daarbij werden woningen op inbraakgevoeligheid gecontroleerd.

Er werd onder meer gezocht naar openstaande ramen of onveilige deursloten. In totaal noteerden de agenten 32 opmerkingen. Aanwezige bewoners werden erop aangesproken en kregen de nodige uitleg. Wie niet thuis was, werd via een briefje in de brievenbus geïnformeerd.

Daarnaast werden ook 88 voertuigen op slotvastheid gecontroleerd. Vier wagens waren niet op slot. De eigenaars krijgen binnenkort een boete in de bus.

De wijkscan kwam er nadat er vorige week enkele (pogingen tot) inbraken in de Zaventemse deelgemeente vastgesteld werden.