Politie controleert op plaatselijk verkeer JCV

31 juli 2019

11u44 0 Zaventem De politie van Zaventem zal in augustus extra aandacht besteden aan het verbod ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Er zijn in de gemeente immers veel klachten over sluipverkeer.

De actie past in het maandelijkse thema dat de verkeersdiensten van de politie hanteert. “Vooral tijdens spitsuren is sluipverkeer een heikel punt” zegt Ellen Vanderpoel van de politie. “Een voorbeeld hiervan is de J.B. Devlemincklaan in het centrum van Zaventem.”

Het vorige maandthema was parkeren tegen de rijrichting in. Daarbij werden 51 inbreuken vastgesteld. “Het lijkt een eerder onschuldige inbreuk, maar tegen de rijrichting in parkeren is niet zonder gevaar”, zegt Vanderpoel. “Wij hopen dat mensen in de toekomst meer rekening zullen houden met het correct parkeren van hun voertuig.”