Politie betrapt bestuurder onder invloed van drugs SHVM

28 oktober 2019

15u59 0 Zaventem De politiezone Zaventem heeft zaterdag tijdens een controle een bestuurder betrapt zonder geldig rijbewijs. Na verdere controle bleek dat de man ook nog eens onder invloed was van drugs.

Zaterdag omstreeks 11 uur hield de politiezone Zaventem een verkeerscontrole. Daarbij werd een voertuig op de steenweg op Zaventem opgemerkt die geseind stond in het ANPR-systeem, waarbij nummerplaten automatisch herkend worden. Bij een verdere controle van het voertuig bleek dat de 30-jarige man niet in het bezit was van een rijbewijs, aangezien deze eerder op beslissing van het gerecht werd ingetrokken. Alsof dat nog niet genoeg was, bleek de man onder invloed te zijn van drugs en was zijn wagen niet verzekerd.

Na de controle werd de wagen getakeld. De hardleerse chauffeur zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank.