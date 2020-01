Poging tot inbraak in Colruyt Nossegem SHVM

23 januari 2020

13u48 0

Twee inbrekers hebben woensdagavond rond 22.30 uur ingebroken in warenhuis Colruyt in Nossegem, gelegen in de Voskapellelaan. Op camerabeelden is te zien hoe de twee een gat in een poort maakten en het gebouw binnentreden, maar uiteindelijk zonder buit het filiaal verlaten. Volgens de eerste vaststellingen droeg een van de twee verdachten een bruine jas en een zwarte muts en verplaatsten de twee zich in een witte personenwagen. Voorlopig is er nog geen spoor van de daders. De politie is een onderzoek gestart naar de feiten.